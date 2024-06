Heidi Klum feiert 51. Geburtstag mit ihren Lieblingsmenschen

Heidi Klum wurde am vergangenen Samstag 51 Jahre alt. Das Model ist normalerweise dafür bekannt, gerne große Partys zu feiern. Ihren diesjährigen Geburtstag genoss sie allerdings im kleinen Kreis: in ihrem Haus in Los Angeles, mit Sahnetorte, Würstchen vom Grill und selbst gemachtem Kartoffelsalat – bei einer kleinen Gartenparty mit ihrer Familie! "Alles, was ich mir nur wünschen könnte", schreibt die Blondine unter ein Bild bei Instagram, auf dem sie zusammen mit ihren Liebsten um einen dekorierten Geburtstagstisch sitzt und glücklich in die Kamera lacht.

Alle vier Kinder der Model-Mama sind an ihrem Ehrentag mit dabei: Leni (20), Lou (14), Henry (18) und Johan (17). Außerdem natürlich ihr Partner Tom Kaulitz (34) und dessen Zwillingsbruder Bill (34), sowie Lenis Freund Aris Rachevsky. Inzwischen zeigt Heidi (51) ihre Familie öffentlich in den sozialen Medien. Das war aber nicht immer so: Bis vor Kurzem hielt sie zumindest ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit raus. Lediglich Leni als Älteste steht bereits seit 2020 neben ihrer Mutter im Rampenlicht. Die Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu treten, wollte die Germany's Next Topmodel-Chefin ihrem Nachwuchs nämlich selbst überlassen. Im März dieses Jahres war es dann so weit: Heidi teilte das erste Mal ein Selfie mit der 14-jährigen Lou. Seitdem tauchen ihre Kinder aus der Ehe mit Seal (61) ab und zu auf dem Kanal der 51-Jährigen auf oder werden mit ihr zusammen gesehen.

Obwohl sich das Supermodel wohl bewusst dazu entschied, den Tag ausschließlich im Kreis ihrer Liebsten zu verbringen, schien sie sich trotzdem über die zahlreichen Glückwünsche ihrer Promikollegen zu freuen. Die Bergisch Gladbacherin ist ein international gefeiertes Supermodel – dementsprechend schickten ihr auch so einige Weltstars Geburtstagsgrüße: In ihrer Instagram-Story repostete sie unter anderem Fotos und Videos mit Glückwünschen von Sofia Vergara (51), den Elevator Boys und Paris Hilton (43).

Heidi Klum auf dem Coachella 2024

Heidi Klum in Cannes, Mai 2024

