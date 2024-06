Demi Moore unterstützt Ex Bruce' Tochter bei Abschlussfeier!

Demi Moore (61) und Bruce Willis (69) verbindet seit ihrer Scheidung vor rund 24 Jahren eine enge Freundschaft. Daher ist es kein Wunder, dass die Schauspielerin am Dienstag dabei gesichtet wurde, wie sie die Tochter ihres Ex-Manns, Mabel Ray Willis (12), unterstützte – und zwar bei ihrer Grundschulabschlussfeier! Ihr Papa, der an Demenz und Aphasie leidet, schien an dem Tag leider nicht anwesend, dafür versammelten sich aber andere Familienmitglieder, um die Zwölfjährige zu feiern. Wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen ist, erschienen neben Demi noch Mabels Mama Emma Heming (45) und ihre kleine Schwester Evelyn (10) sowie ihre älteren Halbgeschwister Tallulah (30) und Scout (32).

Dass sich Demi und Bruce trotz Trennung so gut verstehen, verwunderte die Welt bereits des Öfteren, wie auch der "Stirb langsam"-Darsteller feststellte. "Es hat viel Interesse geweckt, weil jeder den Groll und die Eifersucht bei einer zerbrochenen Ehe verstehen kann, aber nicht, wie ich mit meiner Ex so auskommen kann", merkte er in einem Interview mit W Magazine an. Dabei seien sie auch mit ihren neuen Partnern sehr zusammengewachsen. "Wir sind wie ein Stamm geworden", erklärte er und fügte hinzu: "Demi und ich haben uns entschieden, die Kinder an erste Stelle zu setzen, und wir haben wirklich Glück, dass wir alle zusammen Spaß haben. Ich liebe sie immer noch und ich habe großen Respekt davor, wie sie ihr Leben lebt."

Auch nach Bruce' Aphasie- und Demenzdiagnose steht Demi dem Vater ihrer drei Töchter weiterhin zur Seite. Das zeigte die 61-Jährige, als sie ihm im vergangenen März mit einem Instagram-Beitrag zum Geburtstag gratulierte. Damals veröffentlichte sie einen Schnappschuss, der Bruce in einem Sessel sitzend sowie die "Ghost"-Darstellerin zeigte, die seinen Arm und seine Hand festhielt. Dazu schrieb Demi: "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich und sind so dankbar, dich zu haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Demi zu der Abschlussfeier von Bruce' Tochter geht? Ich finde es sehr schön, dass die Familien so eng verbunden sind! Na ja, für mich wäre das nichts... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de