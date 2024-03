Rührendes Foto: Demi Moore kuschelt mit krankem Bruce Willis

Bruce Willis (69) und Demi Moore (61) stehen sich rund 24 Jahre nach ihrer Trennung immer noch sehr nah! Das beweisen die beiden beispielsweise durch ein aktuelles Foto im Netz. Auf dem Instagram-Account der Schauspielerin teilt sie anlässlich des Geburtstags ihres ehemaligen Lebenspartners einige Schnappschüsse: Unter diesen befindet sich beispielsweise ein Bild, das Bruce in einem Sessel sitzend zeigt sowie die "LOL"-Darstellerin, die seinen Arm und seine Hand festhält. Außerdem schauen sich die zwei auf rührende Weise in die Augen. Dazu schreibt Demi liebevoll: "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich und sind so dankbar, dich zu haben."

Der Hollywood-Star und die 61-Jährige waren knapp 13 Jahre verheiratet und aus ihrer Ehe gingen drei gemeinsame Töchter hervor: Tallulah Willis (30), Rumer Willis (35) und Scout LaRue Willis (32). Auf einem weiteren Foto der dreifachen Mutter ist eine niedliche Erinnerung an die Kindertage ihrer drei Mädchen zu sehen, die gemeinsam an der Seite ihres Papas in die Kamera grinsen. Dass zwischen Demi und Bruce bis heute eine ziemlich innige emotionale Bindung besteht, obwohl sich die beiden vor rund 24 Jahren scheiden ließen, bringt die Fans der besagten Plattform besonders zum Schwärmen. "Danke, dass ihr auch nach der Trennung ein tolles Beispiel für liebevolle Eltern seid. Ihr helft euren Kindern mehr, als ihr ahnt", kommentiert ein Bewunderer und ein weiterer stimmt zu: "Die Beziehung zwischen den beiden ist das Allerschönste, das es gibt!"

Nicht nur Demi gratuliert dem an Demenz und Aphasie erkrankten "Stirb langsam"-Darsteller zu seinem 69. Geburtstag im Netz: Auch weitere Familienmitglieder wie Bruce' Ehefrau Emma Heming (45) oder seine Tochter Rumer richten sich mit zuckersüßen Glückwünschen an das Geburtstagskind. "Genau wie ihr lieben wir ihn einfach. Was ihr vielleicht nicht wisst, aber ihr euch sicher denken könnt, ist, dass der sicherste Platz auf der ganzen Welt in seinen Armen ist", schreibt seine Partnerin beispielsweise auf der Social-Media-Plattform. Seine Tochter teilt ein Bild ihres Papas mit seinem Enkelkind Louetta und merkt an: "Oh Daddio, von dir geliebt zu werden, ist wie ein Geschenk. Du bist der lustigste, zärtlichste, charmanteste, albernste, talentierteste und zauberhafteste Papa der Welt."

Instagram / demimoore (L-R)Rumer Willis, Bruce Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit seiner Enkelin Louetta

