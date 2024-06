Fans spekulieren: Hat sich Matze Höhn mit Freundin verlobt?

Hat Matthias Höhn (28) seiner Freundin etwa die Frage aller Fragen gestellt? Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller teilt auf seinem Instagram-Profil ein Video, in dem er und seine Liebste sich über ihr Temperament lustig machen. Dazu schreibt er: "Wenn ich meiner Balkanfrau einen Antrag mache" und "She said yes?", was so viel wie "Hat sie ja gesagt?" bedeutet. Deutet Matze damit etwa auf eine Verlobung hin?

Die Fans des Paares freuen sich riesig über die vermeintlichen Verlobungsnews! In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Glückwünsche wie "Gratuliere euch beiden", "Juhu" oder "Herzlichen Glückwunsch". Ein User hat einen süßen Ratschlag für Matzes Freundin: "Nimm ihn sofort. Ihr seid füreinander bestimmt." Bislang äußern sich die Turteltauben aber noch nicht zu der vermeintlichen Verlobung.

Nur vier Monate nach der Trennung von seiner Ex Michelle Simöl bestätigte Matze im August des vergangenen Jahres seine neue Beziehung. Dass die beiden auch in schweren Zeiten zueinander stehen, machte die Liebste des Influencers erst vor wenigen Wochen deutlich. Nachdem es Matze eine Zeit lang mental nicht gut gegangen war, machte sie ihm eine Liebeserklärung im Netz: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich liebe dich so unfassbar, dass es gar nicht in Worte zu fassen ist."

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn und seine Freundin im Dezember 2023

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine neue Freundin im Oktober 2023

