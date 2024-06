So erfährt einjähriger Sohn von Papa Heinz Hoenigs Zustand

Heinz Hoenig (72) befindet sich seit mehreren Wochen in einem besorgniserregenden Zustand. Der Schauspieler liegt aufgrund gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) und Sohnemann Juliano leisten ihm in der schweren Zeit Beistand. Heinz' einjähriger Sohn Jianni ist allerdings noch zu jung, um seinen Vater im Krankenhaus zu besuchen – doch auch er weiß, wo sich sein Papa aktuell befindet. Laut RTL erklärt Annika Jianni die Situation vorsichtig mithilfe eines Kinderbuchs. "Wenn jemand krank wird, dann kommt er hier mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme", erzählt sie. "Hier Papa", meint er vorsichtig, als er ein Bild einer OP-Szene vor sich sieht. Das Happy End des Büchleins, in dem die ganze Familie zusammen nach Hause fährt, wünscht Annika sich auch für ihre eigene. "Ach ja, das wäre schön!", fügt sie hoffnungsvoll hinzu.

Ende April hatte sich Heinz einer überlebenswichtigen Notoperation unterzogen, die er gut überstanden hatte. Doch kurze Zeit später verschlimmerte sich sein Zustand wieder drastisch. Nachdem er vorübergehend erneut ins künstliche Koma versetzt werden musste, sei er aktuell wieder wach, müsse aber noch immer künstlich beatmet werden, wie seine Managerin gegenüber RTL erklärte. "Natürlich dadurch auch sehr gehandicapt und eingeschränkt. Aber sonst kriegt er alles mit, ist bei vollem Bewusstsein", gab sie zu verstehen.

Trotz der schrecklichen Umstände versuche Annika positiv zu bleiben. "Es nützt nichts, zu jammern, das bringt mich nicht weiter. Ich halte mich einfach an dem Glauben fest, dass sich alles zum Guten wenden wird", betonte die Familienmama tapfer im Interview mit dem Sender. Überzeugt fügte sie hinzu: "Egal, wie lange es dauert, was lange währt, wird gut." Diese Worte habe sie auch ihrem Mann gesagt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, wie Jianni über Heinz' Situation aufgeklärt wird? Das ist die richtige Vorgehensweise. So erfährt er angemessen, was mit seinem Papa aktuell los ist. Ich finde das unpassend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de