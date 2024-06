Welcher Finalist wird der erste männliche GNTM-Sieger?

Heute ist es endlich so weit: Das große Finale von Germany's Next Topmodel findet statt. In diesem Jahr wird es erstmals zwei Sieger geben – einen männlichen und einen weiblichen! Doch welches Male-Model kann sich heute durchsetzen? Zur Auswahl stehen Jermaine, Linus sowie das Zwillingsduo Luka und Julian. Sie alle konnten Heidi Klum (51) in den vergangenen Wochen mit ihren Leistungen überzeugen. Jermaine konnte im Laufe der Staffel auch bei den Kunden punkten und für einige renommierte Marken modeln. Mit insgesamt vier Jobs ist der 20-Jährige der absolute Spitzenreiter unter den Männern.

Linus scheint bereits seit dem Casting als großer Favorit bei den Zuschauern zu gelten. "Er hat definitiv Gewinnerpotenzial", lautete damals zum Beispiel einer von vielen Kommentaren auf Instagram. Auch Designer Kilian Kerner, der während einer Folge als Gastjuror zu sehen war, lobte den 25-Jährigen. "Bei den Jungs sehe ich Linus ganz, ganz weit vorne. Er ist ein tolles Model, das viel schaffen kann", erklärte er in einem Interview mit RTL. Die Zwillinge Luka und Julian traten eigentlich einzeln bei GNTM an. Während des Covershootings für die Harper's Bazaar entschied Heidi jedoch, die Geschwister fortan als Team zu bewerten. "Ich habe wirklich versucht, euch zu trennen, euch individuell zu sehen. Aber gerade im Doppelpack seid ihr so ein Hingucker, so was Besonderes. Ich habe mir überlegt, dass wir euch jetzt als ein Team sehen und ihr nicht gegeneinander kämpft", begründete sie ihre Entscheidung.

In einem Gespräch mit ProSieben verrieten die Jungs, dass sie vor allem auf Sport setzen, um sich optimal auf den heutigen Abend vorzubereiten. "Vor dem Finale werden wir uns mit Catwalk-Training und viel Sport vorbereiten, um einen klaren Kopf zu bewahren!", erklärten Julian und Luka. Im Promiflash-Interview berichteten die Finalisten zudem, dass ihnen Talismane Kraft geben sollen. Linus erhielt beispielsweise einen Zettel, auf dem ihm Freunde aufschrieben, wie stolz sie auf ihn wären und an ihn glauben.

ProSieben/Michael de Boer Jermaine, GNTM-Kandidat 2024

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

