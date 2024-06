Ziemlich hot: Jude Bellingham zieht für Kim Kardashian blank

Am Freitag startet die Europameisterschaft. Jude Bellingham (20) sorgt bereits vor dem Start für Schnappatmung bei seinen Fans. In einer aktuellen Kampagne von Kim Kardashians (43) Modelabel Skims bewirbt der Fußballstar die neue Herrenkollektion – und die Schnappschüsse können sich definitiv sehen lassen! Auf einer Instagram-Fotoreihe ist zu sehen, wie der Hottie seine Muskeln spielen lässt und oben ohne für die Kamera posiert. Dabei zeigt Jude auch, was er als Kicker drauf hat – Dribbeln und Kopfball inklusive.

Ein Blick in die Kommentarspalte macht schnell deutlich: Die Fans sind wegen der heißen Aufnahmen total aus dem Häuschen! "Gibt es Jude bei der Bestellung mit dazu?", "Ich habe fast mein Handy aufgegessen" oder "Danke dafür, Kim", lauten nur einige der begeisterten Nachrichten. Ein weiterer User schließt sich an und ist sich sicher: "Kim weiß, was sie tut."

Bereits im jungen Alter konnte der 20-Jährige große Erfolge als Fußballer erzielen. Seit der Europameisterschaft 2021 ist Jude der bisher jüngste bei einer EM eingesetzte Spieler. Er kann variabel im Mittelfeld eingesetzt werden. Aktuell spielt der gebürtige Brite in Spanien bei Real Madrid und seit 2020 für die englische Nationalmannschaft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Jude? Hot! Er sieht zum Anbeißen aus. Na ja, ich habe mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de