Khloé Kardashian findet: Kendall "verschwendet ihr Leben"

Khloé Kardashian (39) und ihre jüngere Halbschwester Kendall Jenner (28) könnten wohl nicht unterschiedlicher sein. Nicht nur die Charaktere, sondern auch die Lebensstile der Realitystars unterscheiden sich sehr – vor allem, da Khloé bereits Mutter von zwei Kindern ist. In der aktuellen Folge von The Kardashians gibt die Ex-Frau von Tristan Thompson (33) zu: Manchmal würde sie gerne mit ihrer Schwester tauschen. "Wenn ich für einen Tag jemand anderes sein könnte, dann verdammt nochmal Kendall Jenner", gibt die Unternehmerin an und erklärt: "Ich könnte ein Supermodel sein und durch die Stadt laufen. Ich könnte mit jeder verdammten Person komplett betrunken rummachen. Keine Kinder, keine verdammte Verantwortung – sie hat auch Verantwortung, aber du weißt, was ich meine."

An der Stelle ihrer Schwester würde Khloé also einiges anders machen. Denn die Good-American-Gründerin stellt klar: "Kendall macht definitiv nichts von all diesen Dingen!" Und genau da liege das Problem. "Sie verschwendet ihr Leben. Du verschwendest es, Kendall. Lass mich für eine Sekunde du sein", betont die zweifache Mutter während der TV-Show. Von der Idee, einen Tag in Kendalls Schuhen zu schlüpfen, kann die Reality-TV-Bekanntheit offenbar nicht ganz loslassen. Weiter malt sich Khloé aus: "Ich bin ein Supermodel mit meinem Dobermann und einer verdammten Tequila-Flasche zum Frühstück. Ich würde es jeden Tag tun! Den Mann da liegen lassen, wo ich ihn zuletzt gevögelt habe!"

Khloé macht deutlich, dass Kendalls Leben komplett anders aussieht – vor allem, was ihr Liebesleben angeht. Wie zahlreiche Magazine berichten, soll das Supermodel wieder in festen Händen sein. Denn immer wieder wurde die Schwester von Kylie Jenner (26) mit ihrem Ex-Freund Bad Bunny (30) erwischt. "Kendall und Bad Bunny sind wieder zusammen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Beziehung wieder aufleben lassen. Sie brauchten einfach etwas Abstand, um wieder zueinanderfinden zu können. Kendall mag ihn wirklich, liebt es, dass sie in seiner Nähe sie selbst sein kann, und findet ihn cool und bodenständig", bestätigte auch ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Entertainment Tonight.

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

