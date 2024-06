"Letztes Album": Deutet Kollegah hier etwa Karriere-Aus an?

Es gibt wohl frohe, aber auch traurige Nachrichten für Fans von Kollegah (39). Der deutsche Rapper veröffentlicht seinen neuen Song namens "Sigma" auf YouTube. In dem Video kündigt er außerdem sein Album "Still King" an, das im August 2024 auf den Markt kommt. Aufmerksamen Fans entgeht dabei eines nicht: Im Abspann des Clips heißt es "Kolleghas letztes Album" – deutet der Musiker hier etwa sein Karriere-Aus an?

Zumindest die Fans diskutieren diese Worte in der Kommentarspalte des Musikvideos und können es kaum fassen. "'Das letzte Kollegah Album hat mich gerade trauriger gemacht, als es vermutlich sollte!", meint beispielsweise ein Social-Media-Nutzer und ein weiterer User schreibt: "Das letzte Kolle Album? Ich bin nicht bereit dafür!" Auch ein Dritter äußert sich: "Mir kommen die Tränen... Wünsche dir nur das Beste! Danke, Kollegah Abi!"

Im Laufe seiner Karriere machte Kollegah mit seiner Musik nicht nur auf positive Weise auf sich aufmerksam. Der gebürtige Hesse leistete sich auch zahlreiche Skandale. Er griff beispielsweise in seinem Song "Medusablick" Shania Tyra Geiss (19) und ihre Schwester Davina Shakira Geiss (21) verbal an. Daraufhin musste der 39-Jährige den beiden rund 100.000 Euro Strafe zahlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kollegah, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Shania und Davina Geiss

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kollegah wirklich seine musikalische Karriere beenden wird? Ja! Ich gehe stark davon aus. Nee, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de