Täter gefasst: Katie Price teilt Update vom Villa-Einbruch

Bei ihr ist immer was los: Vor einer Woche hatte ein Mann versucht, in die alte Villa von Katie Price (46) einzubrechen. Damals teilte sie in ihrer Instagram-Story ein Video ihrer Überwachungskamera, das einen Mann an ihrer Tür zeigte. Angeblich wollte er in das Haus einbrechen – nur zwei Tage nachdem das ehemalige Model mit seiner Familie dort ausgezogen war. Nun teilt Katie ein neues Update im Netz und verrät: "Danke an die Polizei in Sussex, dass ihr den Typen gefunden habt, der in mein Haus eingebrochen ist. Er hat eine Wagenladung von meinem Zeug geklaut und wurde dabei gefasst, wie er damit geprahlt hat. Er wollte meine Sachen weiterverkaufen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten."

Es ist nicht das erste Mal, dass Katies altes Haus ihr Schwierigkeiten bereitet. Nicht umsonst hat sie es "Mucky Mansion" – zu Deutsch "Schmuddel-Villa" – getauft. Seit Anfang Mai ist bekannt, dass sie aufgrund ihrer hohen Steuerschulden aus dem Haus ausziehen muss. Danach wurde ihr pinkfarbenes Auto mit Säure angegriffen, während es auf dem Grundstück geparkt war, und es musste mehrere Male die Polizei anrücken, weil mehrfach Verdacht auf Einbruch bestand. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erzählte sie: "Mein Haus steht mitten im Nirgendwo und ich hatte nur Unglück damit. Ich konnte es kaum erwarten, da auszuziehen."

Ende Mai spaßte das ehemalige Glamourmodel noch, dass sie aus ihrer 19-Zimmer-Villa in einen Wohnwagen ziehen würde. Sie hatte auch schon das Gefährt bereitstehen. Doch vor einigen Tagen verriet sie, dass sie stattdessen in ein Haus gezogen ist, weil nicht alle ihre Kinder in dem Camper genügend Platz gehabt hätten. Eigentlich wollte das frühere Boxenluder noch bis Ende Juni in ihrem alten Haus verweilen, doch nach der Säureattacke hatte sie sich dort nicht mehr sicher gefühlt.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie so öffentlich mit diesen Vorfällen umgeht? Gut! So kann man an ihrem Leben richtig teilhaben. Nicht gut. An ihrer Stelle hätte ich das gelassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de