Nach Säureangriff: Erneuter Polizeieinsatz bei Katie Price!

Ein Schock nach dem nächsten für Katie Price (46)! Die TV-Bekanntheit musste vor wenigen Tagen die Polizei wegen einer Säureattacke auf ihr Auto rufen – nun gab es wohl einen weiteren Angriffsversuch. Am vergangenen Montag wurde ein "Lieferwagen mit acht Personen" auf ihrem Gelände gesichtet, wie Katie in ihrer Instagram-Story preisgibt. Deshalb habe sie wieder die Polizei rufen müssen. Zudem teilt sie ein Foto, auf dem ein Streifenwagen und ihr pinker Range Rover, der die Säureattacke abbekommen hatte, zu sehen ist. "Ich bin zu meinem Haus geeilt, nachdem ich über einen weißen Lieferwagen, der nicht aus der Gegend ist, informiert wurde, der auf meinem Grundstück wartet", erklärt sie den Vorfall.

Die 46-Jährige behauptet auf der Plattform, dass die Polizisten seitdem rund um die Uhr ihr Anwesen bewachen. "Ein Dankeschön an die Polizei von Sussex, die sofort zur Stelle war und das Grundstück bewacht", schreibt Katie. Nach dem vorherigen Angriff auf ihren Wagen werden inzwischen alle weiteren Sicherheitsverletzungen sehr ernst genommen und Vorkehrungen getroffen, besonders bei ihren Live-Auftritten.

Erst vergangene Woche wurde das Auto von Katie mit Säure übergossen. "Es ist schön zu wissen, dass jemand mitten in der Nacht gekommen ist, um Säure über mein ganzes Auto zu schütten. Vielen Dank dafür", empört sie sich in den sozialen Medien sarkastisch und führte fort: "Idioten vor meinem Haus, auf meinem privaten Grundstück. Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Haus in ein paar Monaten auszuziehen." Die Rede ist von ihrer Villa, die sie aufgrund von Steuerschulden demnächst mit ihren Kindern verlassen muss.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Katies Reaktion auf den zweiten Vorfall in kürzester Zeit? Verständlich, ich würde total Angst haben. Na ja, sie soll nicht übertreiben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de