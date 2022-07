So stylish ist Koray Günters schwangere Babymama Veronica

Es dauert nicht mehr lange, bis Koray Günter (27) und seine Freundin Veronica Loi ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen dürfen. Nachdem sich der Fußballer und das Model Betty Taube (27) im vergangenen Jahr getrennt hatten, kam Koray mit der hübschen Italienerin zusammen. Im Februar überraschte dann das Paar seine Fans mit freudigen Neuigkeiten: Die Influencerin ist schwanger – Koray und seine Freundin erwarten einen kleinen Jungen. Nur wenige Wochen vor der Geburt zeigte Veronica jetzt, wie gut ihr die Schwangerschaft steht!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Veronica sexy Pics, auf denen die Beauty posiert: In einem hautengen, türkisfarbenen Kleid mit langen, transparenten Ärmeln setzt sie ihren runden Babybauch gekonnt in Szene. Dazu kombiniert Veronica eine blaue Designertasche und dazu passende Sandalen. Um den Look komplett zu machen, trägt die Schwangere dezenten, silberfarbenen Schmuck und eine stylishe Sonnenbrille. Unter den Post schrieb sie: "Mein Babyboy, deine Mama liebt dich schon so sehr."

Veronicas Fans sind von den sexy Pics begeistert: "Die Farbe steht dir so gut!", "Du wirst eine fabelhafte Mama" oder "Du bist so eine schöne Frau!", hieß es unter anderem in den Kommentaren der begeisterten Follower.

Instagram / veronik_ Koroay Günter und Veronica Loi im Mai 2022

Instagram / veronik_ Veronica Loi im Juli 2022

