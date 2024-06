Produzent sicher: O.J. Simpson kehrte zum Tatort zurück

Der Tod von Nicole Brown (✝35) sorgt bis heute für Rätsel. Eine neue Dokumentation zeigt nun ein bisher unbekanntes Detail im Fall der Ermordung von O.J. Simpsons (✝76) Ex-Frau und ihrem Bekannten Ronald Goldman. In "TMZ Presents O.J.: How He Really Did It" beschreibt Harvey Levin (73), wie er kurz nach dem Freispruch des ehemaligen Sportlers zum Haus der Verstorbenen gefahren sei. Vor Ort habe der TMZ-Gründer eine verdächtige Limousine gesehen und sich kurzerhand dazu entschieden, den Wagen zu beobachten. Daraus sei eine wilde Verfolgungsjagd entstanden, während derer er sich sicher gewesen sei: "O.J. Simpson sitzt hinten in der Limousine!"

Harvey habe das Auto bis zum Anwesen des Quarterbacks verfolgt. Allerdings gibt der TV-Produzent in der Doku zu, den Footballstar nie konkret identifiziert zu haben. "Wir konnten sein Gesicht nicht erkennen, weil es schon dunkel war", berichtet der 73-Jährige. Trotzdem sei er sich sicher, dass er den Athleten an dem Abend vor Nicoles Haus überrascht habe: "O.J. Simpson ist zum Tatort zurückgekehrt!" Er finde dieses Verhalten höchst verdächtig.

O.J. verstarb im Frühjahr dieses Jahres an Prostatakrebs. Seine Familie veröffentlichte dies auf X: "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs." Der NFL-Star war Vater von fünf Kindern und sei auch im Kreise seiner Liebsten verstorben. "Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern. In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren", teilten seine Verwandten damals mit.

FILES/AFP/Getty Nicole Brown, verstorbene Frau von O.J. Simpson

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 1995

