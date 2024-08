Fans vermuten: G-Eazy spielt mit neuen Song auf Halsey an

Ist das etwa eine geheime Botschaft von G-Eazy (35) an seine Ex-Freundin Halsey (29)? Das fragen sich viele Fans des Rappers, der am Freitag einen neuen Song herausgebracht hatte. Gemeinsam mit der K-Pop-Gruppe Ateez nahm er einen Remix von dem Song "Work" auf – sein Part dabei ist sehr verdächtig. Der "You Got Me"-Interpret performt übersetzt: "Unschuldig tun, nein, es ist nicht das erste Mal. Wir sind weit weg, wenn ihr Sternzeichen Waage ist. Gefahr, Gefahr, sie sagte, niemand kann sie retten!" Seine Fans munkeln auf X, dass damit die Sängerin gemeint ist, da sie Sternzeichen Waage sei. "G-Eazys Part war definitiv ein Schuss auf Halsey" oder "Die Verwendung ihres Sternzeichens war ein eindeutiger Hinweis", schreiben einige der Nutzer.

Der 35-Jährige und die "Without Me"-Sängerin trennten sich 2018. Halsey bestätigte nach monatelangen Gerüchten um eine Trennung ihr Liebes-Aus auf Instagram: "Normalerweise halte ich diese Dinge privat, aber in Anbetracht unserer öffentlichen Natur muss ich wohl meine Fans aufklären. G-Eazy und ich legen eine Auszeit ein. [...] Ich wünsche ihm alles Gute." Für Halsey war die Trennung nicht leicht – sie brach kurze Zeit später während eines Konzertes in Tränen aus.

Mittlerweile scheint über ihre Trennung wieder Gras gewachsen zu sein, denn G-Eazy ist wieder total verliebt. Mit seiner Modelfreundin Jenaye Noah turtelt der Rapper herzlich in der Öffentlichkeit herum. Bisher haben sich die beiden noch nicht öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert, jedoch hat er in seiner Instagram-Story ein süßes Bild geteilt, auf dem sie ihm ein Küsschen auf die Wange gibt.

Getty Images G-Eazy und Halsey bei den iHeartRadio Music Awards

Instagram / g_eazy Jenaye Noah und G-Eazy

Denkt ihr, G-Eazy rappt über seine Ex Halsey in seinem neuen Song? Ja, das ist doch sehr eindeutig! Nee, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



