G-Eazy turtelt mit seiner Neu-Freundin Jenaye Noah in Paris

So sieht wohl ein frisch verliebtes Paar aus! Im Liebesleben des Rappers G-Eazy (33) ging es in den vergangenen Jahren eher unruhig zu. Von 2017 bis 2018 war er mit der Sängerin Halsey (28) liiert. Darauf folgte eine Beziehung mit der Schauspielerin Ashley Benson (33). Doch auch die beiden trennten sich relativ schnell wieder. Zweimal wurde bei dem Ex-Paar über ein Liebes-Comeback spekuliert – zuletzt im Januar 2022. Doch damit ist jetzt Schluss. G-Eazy zeigte sich jetzt turtelnd mit seiner neuen Freundin Jenaye Noah in Paris.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind G-Eazy und Jenaye in einem Café in Paris zu sehen. Zusammen trinken sie gemütlich Cocktails und können dabei die Hände nicht voneinander lassen. Das Model lehnte sich ab und zu vertraut an die Schulter des 33-Jährigen und hielt seine Hand, während er an seinem Getränk schlürfte. Auch als sie das Lokal wieder verließen, hielten sich die beiden nicht zurück und küssten sich ungezwungen in der Öffentlichkeit.

Bisher haben sich G-Eazy und Jenaye noch nicht offiziell auf ihren Social-Media-Kanälen zu der Beziehung geäußert. Der "Breakdown"-Interpret teile in seiner Instagram-Story jedoch ein Selfie, auf dem Jenaye ihm einen Kuss auf die Wange gibt.

Anzeige

Getty Images G-Eazy auf der Paris Fashion Week 2023

Anzeige

Instagram / justjenaye Jenaye Noah im März 2022

Anzeige

Instagram / g_eazy Jenaye Noah und G-Eazy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de