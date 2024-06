"Blond und groß": So sollte Joelina Karabas' Traummann sein

Joelina Karabas (24) konnte sich neben ihrer Reality-TV-Karriere seit Kurzem auch ein zweites Standbein als Flugbegleiterin aufbauen. Doch eine Sache fehlt der Tochter von Daniela Büchner (46) noch zum großen Glück: ein passender Partner. "Ich glaube, dass da draußen der Richtige auf mich wartet", zeigt sich Joelina im RTL-Interview zuversichtlich. Von ihrem Mister Right habe die Influencerin schon eine genaue Vorstellung: "Mein Traummann sollte am besten blond und groß sein. Ein seriöser Job wäre auch nicht schlecht."

Neben den äußerlichen Attributen sollte ihr Partner auch charakterlich einiges mitbringen. "Lieb, lustig, süß und charmant – jetzt wird es schon schwierig", erzählt Joelina weiter in dem Interview und fügt hinzu: "So einen findet man wohl nicht. Den muss man mir backen." Prominent sollte der Mann an ihrer Seite im besten Fall auch nicht sein. "Das finde ich immer schwierig. Man weiß nie, ob die gerade Fame brauchen oder nicht. Ich bin jemand, der sehr bodenständig ist. Aber rein theoretisch könnte ich mir sowohl mit einem bekannten Mann als auch einem unbekannten etwas vorstellen. Hauptsache, er meint es ernst mit mir", stellt Joelina klar.

Mit ihren 24 Jahren hatte Joelina noch nie einen Freund. Dass sie nach wie vor "Single like a Pringle" sei, erklärte sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im vergangenen Sommer so via Instagram: "Weil ich die Männer einfach nicht verstehe." Die Männer, die Joelina gedatet habe, seien einfach zu kompliziert.

Instagram / dannibuechner Joelina Karabas im Dezember 2022

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

