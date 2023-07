Darum hatte Joelina Karabas mit 23 Jahren noch keinen Freund

Warum ist Joelina Karabas (23) Single? Die Influencerin macht kein Geheimnis daraus, dass sie noch nie einen Freund hatte. Mit 15 habe es zwar mal jemanden in ihrem Leben gegeben – eine wirklich feste Beziehung sei das im Nachhinein aber nicht gewesen. Doch woran liegt das, dass die Goodbye Deutschland-Darstellerin immer noch solo ist? Jetzt verrät sie, was dahinter steckt!

In ihrer Instagram-Story erzählte die einstige Shopping Queen-Teilnehmerin, dass sie nach wie vor "Single like a Pringle" sei. "Weil ich die Männer einfach nicht verstehe", erklärte die 23-Jährige. Sie seien zu kompliziert. Ein konkretes Beispiel nannte sie jedoch nicht. Auch ob sie aktuell offen für Dates ist, behielt Joelina für sich.

In einer Flirtshow dürfte man die Tochter von Daniela Büchner (45) in Zukunft aber wohl kaum sehen. "Da wird man ja auch die ganze Zeit beobachtet und ich weiß halt, wenn ich jetzt irgendwas mache, es sehen alle. Stell dir mal vor, ich lande mit einem im Bett und meine Mutter sieht mich da", hatte sie bereits vor anderthalb Jahren in Sam Dylans (32) Podcast "Nachricht von Sam" erzählt.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, 2019

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

