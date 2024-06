"Reality-Ikone": Sam Dylan schwärmt von Ex-BFF Georgina

Georgina Fleur (34) hat sich seit ihrer Bachelor-Teilnahme zu einem waschechten Realitystar entwickelt – zumindest wenn man ihren einstigen BFF Sam Dylan (33) fragt. Auf der Bertelsmann-Party kommt er im Promiflash-Interview richtig ins Schwärmen: "Georgina ist ja für mich einfach eine Reality-Ikone. Es gibt so viele Leute, die einfach gleich und austauschbar sind [...], aber Georgina ist eine der wenigen Unikate und davon gibt es nur wenige in der Branche." Besonders in Dating-Formaten würde es viele Eintagsfliegen geben.

Georgina sei eine Ausnahme. "Vielleicht nur so 15 Stück von diesen Hunderten, die da in diesem Becken schwimmen. Dazu gehöre natürlich auch ich zu den 15 Stück. Das ist ja klar", betont Sam weiter im Gespräch mit Promiflash. "Man muss auf jeden Fall immer man selbst sein, also nicht eine billige Kopie oder so was, die viele sind", stimmt auch sein Partner Rafi Rachek (34) zu.

Ziemlich nette Worte von Sam – denn eigentlich haben er und Georgina seit Jahren Streit. Der Ex-Promi Big Brother-Bewohner hatte versehentlich Georginas Schwangerschaft ausgeplaudert, weswegen bei dem einstigen Dream-Team Eiszeit herrscht. Im weiteren Gespräch mit Promiflash zeigt sich Sam aber zuversichtlich, den Beef irgendwann beenden zu können: "Wir reden kein Wort miteinander, sie hat mich auch nach wie vor geblockt. Wer weiß, eines Tages treffen wir vielleicht noch mal irgendwo aufeinander und dann werden wir reden müssen."

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Influencer

