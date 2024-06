Mega-Zoff? So verstehen sich Sam Dylan und Georgina aktuell

Sam Dylan (33) und Georgina Fleur (34) waren einmal beste Freunde – bis ein Eklat im Jahr 2021 die Realitystars entzweite. Doch wie steht es nun um die beiden Ex-BFFs? Bei der Bertelsmann Party hat Promiflash bei Sam nachgehakt. "Wir reden kein Wort miteinander, sie hat mich auch nach wie vor geblockt. Wer weiß, eines Tages treffen wir vielleicht noch mal irgendwo aufeinander und dann werden wir reden müssen", schildert der Sommerhaus-Teilnehmer die eisige Stimmung zwischen ihm und Georgina. Er fügt hinzu: "Na ja, vielleicht kommt sie ja im Dschungelcamp ein bisschen zur Besinnung..."

Doch was war damals eigentlich vorgefallen? Ihre Schwangerschaft hielt Georgina bestmöglich geheim, erst als ihr Babybauch kaum mehr zu verbergen war, teilte sie das süße Geheimnis mit ihren Fans. Sam hingegen nahm es mit der Schweigsamkeit nicht ganz so ernst und machte schon vor der Bekanntgabe kleine Andeutungen. Als er schließlich sogar den Namen der Kleinen ausplauderte, platzte der frischgebackenen Mutter endgültig die Hutschnur. Doch Sam war sich keiner Schuld bewusst. "Wenn man den Namen selbst ausplaudert, muss man dann doch nicht selbst einen Skandal daraus machen", erklärte er in seiner Instagram-Story und präsentierte als Beweis einen Clip, in dem Georgina selbst der Name ihrer Tochter herausgerutscht war.

Die Privatsphäre ihrer Tochter ist für das einstige Bachelor-Girl besonders wichtig. Umso mehr ist es ein Ärgernis für Georgina, dass ausgerechnet ihre eigene Mutter diese nicht wahren kann – immer wieder zeigte die stolze Oma ihre Enkelin im Netz. Doch mit den Bildern verfolgt sie ein klares Ziel, wie sie jüngst im "Royal Spice"-Podcast verriet: "Ich versuche die Instagram-Follower dazu zu bringen, dass sie auf Georgina einwirken! Ich wünsche mir, dass sie sagen: 'Hör doch mal auf mit der Party-Girl-Rolle und kümmere dich mehr um dein Kind.'"

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

