Technische Panne: Chris Brown wird während Konzert sauer!

Chris Brown (35) begeistert seine Fans immer wieder mit seinen Shows! Der "Angel Numbers"-Sänger legt dabei immer heiße Tanzeinlagen ein – doch bei seinem Konzert in New Jersey ging etwas mächtig daneben. In einem Video, das bei X geteilt wurde, sieht man, wie Chris auf einer Schaukel baumelt, während er seinen Song "Under The Influence" performt. Doch auf einmal verzieht der Sänger sein Gesicht und gibt seinem Team ein Handzeichen, dass etwas nicht stimmt. Mehrere Crew-Mitglieder bringen ihm eine Leiter, mit der er sich aus seiner misslichen Situation schließlich befreit. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen ist er ziemlich wütend – er hält seinen Mitarbeitern eine Standpauke, weil es ihm wohl zu lange dauert.

Der 35-Jährige sang seinen Song während seines kleinen Vorfalls durchgehend weiter – seine Fans dürften wohl nichts von der Panne mitbekommen haben. Er setzte sein Konzert normal fort und offenbarte am Ende seinen Fans, wie Hollywood Reporter berichtet, dass er sehr "wütend sei", die Situation aber entspannt sehe. In New Jersey startete Chris seine "11:11"-Tour, die er Ende August in Los Angeles beendet.

Einen Grund zum Ärgern hat Chris auch in seinem Privatleben: Er muss seine Schulden in Höhe von zwei Millionen Euro begleichen. Durch den Kauf zweier Popeyes-Filialen hatte sich der Sänger stark verschuldet, wie Us Weekly berichtete. Da er für die monatlichen Raten seines aufgenommenen Kredits nicht aufkam, drohen ihm nun riesige Summen. Ansonsten könnte sein privater Besitz beschlagnahmt werden.

ActionPress Chris Brown im April 2024

Getty Images Chris Brown, Sänger

