Chris Brown muss zwei Millionen Dollar Schulden begleichen

Chris Brown (34) steckt wohl in einer finanziellen Notlage. Vor sechs Jahren hatte der "Angel Numbers"-Interpret einen Kredit bei der City National Bank aufgenommen. Der Grund: Er nutzte das Geld, um zwei Popeyes-Filialen als Franchise zu erwerben. Anscheinend laufen die Fast-Food-Standorte jedoch nicht wie geplant. Wie Us Weekly berichtet, versäumten der Sänger und seine Investoren die monatlichen Kreditzahlungen. Deshalb entschied ein Gericht in Los Angeles nun, dass die Geschäftspartner knapp zwei Millionen US-Dollar [1.800.000 Euro] an die Bank zurückzahlen müssen. Hierfür haben sie lediglich 30 Tage Zeit. Anderenfalls könnte ihr Privatbesitz beschlagnahmt werden.

Für Chris ist es nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Nachdem er im Jahr 2009 für die Prügelattacke auf seine Ex-Freundin Rihanna (36) verurteilt worden war, machte der Tänzer immer wieder Negativschlagzeilen. Im vergangenen Jahr soll der Grammy-Preisträger in einem britischen Nachtklub einen anderen Besucher mit einer Flasche attackiert und ihn getreten haben. "Das Opfer sei bewusstlos geschlagen worden, aber das habe Chris nicht davon abgehalten, den Angriff fortzusetzen", hieß es in der damaligen Klage, die TMZ vorlag.

Trotz seiner zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Polizei findet der 34-Jährige weiterhin die Zeit, sich auf die Musik zu konzentrieren. Nachdem er im November 2023 sein neues Album "11:11" veröffentlicht hatte, kündigte der Popstar vor wenigen Tagen seine gleichnamige Tour mit Arya Starr und Muni Long an. Auf Instagram erkundigte sich der Tanzprofi bei seinen Fans: "Ich brauche eure Hilfe! Welche Songs soll ich bei meiner Tour performen?"

