Tom Brady bekommt zuckersüße Überraschung von seinen Kids

Tom Brady (46) ist einer der erfolgreichsten Footballer der Welt. Genau deshalb wurde der langjährige Quarterback der New England Patriots zuletzt für sein Lebenswerk geehrt und in die berühmte Hall of Fame des Sports aufgenommen. Anlässlich dieser Ehrung ließen sich seine Kinder etwas ganz Besonderes einfallen. Kurz vor der Veranstaltung teilte der US-Amerikaner auf Instagram einen Post, der die zuckersüße Überraschung zeigte. In einem Videoclip sammelten die Kids seine größten sportlichen Erfolge. Unter anderem sind in den Aufnahmen ganz private Momente des Glücks zwischen Tom und seinen drei Sprösslingen zu sehen. "Hey, Dad, [...] ich dachte, es würde Spaß machen, auf all die tollen Jahre als Patriot zurückzublicken", heißt es darin von Töchterchen Vivian Lake (11).

Dass sich der 46-Jährige offenbar riesig über die aufmerksame Geste seiner Familie gefreut haben muss, scheint ziemlich deutlich zu sein. "Meine Kinder haben mich heute Morgen mit diesem Video überrascht und ich wollte es auch mit meiner Patriots-Familie teilen. Was für ein Erlebnis. Wir sehen uns heute Abend, New England", kommentierte der dreifache Vater seinen Post im Netz. Bereits zuvor sprach Tom im Interview mit ET über seine Rolle als Vater – dabei kam er kaum aus dem Schwärmen heraus. "Es gibt für mich keine größere Freude, als im Leben dieser Kinder zu sein und ihnen beim Heranwachsen zuzusehen", erklärte er und fügte hinzu: "Diese Kinder machen jeden Tag meines Lebens besser."

Die kleine Rasselbande des Footballstars stammt aus seinen beiden früheren Beziehungen. Seinen ältesten Sohn John (16) hatte er schon im Jahr 2007 auf der Welt begrüßen dürfen – nur wenige Monate vor der Geburt seines Sprösslings hatten sich Tom und seine damalige Freundin, Schauspielerin Bridget Moynahan (53), getrennt. Seine beiden anderen Kinder folgten einige Jahre später: Benjamin (14) im Jahr 2009 und Nesthäkchen Vivian Ende 2012. Beide von ihnen teilt der Familienvater mit seiner Ex-Frau, dem Model Gisele Bündchen (43).

Getty Images Tom Brady, Sportstar

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

