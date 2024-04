Tom Brady auf abenteuerlicher Bike-Tour mit seinen Kindern

Tom Brady (46) nutzte das vergangene Wochenende für einen Ausflug mit seinen Kids. Der dreifache Papa und sein Nachwuchs machten einen Trip auf Bikes – der Footballstar teilt ein Foto des Abenteuers in seiner Instagram-Story. Darauf halten Jack, Benjamin und Vivian stolz ihre Daumen nach oben. In voller Montur mit Anzug und Helm sind die drei bestens ausgestattet. "Sunday Funday", was übersetzt in etwa "Sonntag – Tag zum Spaß haben" bedeutet, schreibt der Vater zu dem süßen Schnappschuss. Der Quarterback geht in seiner Rolle als Papa voll und ganz auf.

In der Sendung "DeepCut with VicBlends" sprach er darüber, wie er über die Jahre als Vater noch mehr wachsen konnte. "Du wirst besser darin, ein Elternteil zu sein, denn wenn man noch jung ist, weißt du nicht wirklich, was du tust. Du improvisierst am Anfang sehr viel", erklärte er. "Mit der Zeit wird man entspannter, man versteht besser mit Dingen umzugehen und versucht beständig an seinen Fähigkeiten als Mama oder Papa zu arbeiten", führte er weiter aus.

Tom verbringt bei Ausflügen wie diesem so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern. Der gemeinsame Sohn Jack stammt aus seiner Beziehung mit Bridget Moyanahan – Benjamin und Vivian sind die gemeinsamen Kinder mit Ex-Frau Gisele Bündchen (43). Auch nach den Trennungen funktioniert das Co-Parenting mit beiden gut. Der Bike-Ausflug ist keine Ausnahme, bereits im März ging es bei Tom und seinen Kids sportlich zu. Der Sportler machte mit seinem Nachwuchs die Skipisten unsicher, wie Fotos auf seinem Instagram-Profil zeigten.

Instagram / tombrady Tom Bradys Kinder Vivian, Jack und Benjamin, April 2024

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian Lake, März 2024

