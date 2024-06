Tori Spellings Sohn Finn hat die Grundschule abgeschlossen!

Tori Spelling (51) lässt sich von Online-Trollen nicht die Freude am Grundschulabschluss ihres Sohnes Finn McDermott (11) verderben. Die ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin postete am Mittwoch ein Foto von sich und ihrem Sprössling auf Instagram. "Und, zack, habe ich einen Fünftklässler-Absolventen," schrieb sie und ergänzte: "Finn Davey, ich bin so stolz auf dich! Tschüss Grundschule und hallo Mittelschule. Ich liebe dich!" Finn trug zur Feier des Tages Shorts, ein Baseball-Shirt und Turnschuhe, was Tori veranlasste, einen kleinen "Disclaimer" an die Hater zu dem Schnappschuss zu schreiben: "Kleiderordnung war Shorts, weil sie kurz vorher noch Schüler/Lehrer-Kickball aka Sporttag hatten."

Die Reaktionen auf ihr Posting waren trotz ihrer Besorgnis allerdings überwiegend positiv. Viele von Toris Followern gratulierten Finn zu seinem Abschluss und nahmen ihn vor den negativen Kommentaren in Schutz. Ein Nutzer stellte beispielsweise klar: "Kommentare gegenüber Kindern sind tabu... Punkt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss!" "Es ist traurig, dass du eine Erklärung für die Hater abgeben musst. Er ist ein Kind und sollte tragen und aussehen dürfen, wie es ihm angenehm ist", fügte ein anderer Nutzer hinzu.

Doch der Grundschulabschluss von Finn ist nicht der einzige Meilenstein, den die Schauspielerin und ihre Familie kürzlich gefeiert haben. Vor wenigen Tagen verkündete Tori auf Social Media, dass ihr jüngster Sohn Beau seinen Kindergartenabschluss geschafft hat. Zu diesem Anlass teilte Tori ein herzerwärmendes Foto von sich und dem Siebenjährigen, der stolz sein Zertifikat in die Kamera hält. "Beau Beau ist offiziell ein Erstklässler. Gestern hatte er seine Kindergartenparty in der Schule zum Abschluss des Jahres. Ich bin so stolz auf dieses Kind! Mein Baby", schwärmte die stolze Mutter.

Auch Tochter Stella hatte Grund zur Freude: Sie feierte vergangene Woche ihren 16. Geburtstag. In ihrer Social-Media-Story postete Tori ein Selfie des Teenagers und betitelte es mit: "Sie ist 16! Süße Stella". Die Familie hat trotz der kürzlichen Trennung der Eltern also viele Gründe für Feierlichkeiten und das Ex-Ehepaar scheint das Co-Parenting gut zu meistern. "Wir kommen im Moment sehr gut mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder zurecht", erklärte die Schauspielerin in ihrem Podcast "misSPELLING". Inmitten der alltäglichen Herausforderungen versuchen sie und Dean stets Wege zu finden, um ihre Kinder glücklich zu machen und ihnen bei wichtigen Meilensteinen zur Seite zu stehen.

Tori Spelling, Schauspielerin

Tori Spelling und ihr Sohn Beau, 2024

Stella McDermott

