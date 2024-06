Tori Spelling stolz: Ihr Sohn hat den Kindergarten beendet

Tori Spelling (51) ist unglaublich stolz. Ihr Sohn Beau (7) ist mit dem Kindergarten fertig und wird bald eingeschult! Das verkündet die Schauspielerin nun auf Instagram. Tori teilt ein gemeinsames Foto mit Beau, das die beiden vor dem Kindergarten zeigt. Lächelnd hält der Siebenjährige sein Zertifikat, das den Kita-Abschluss bescheinigt. "Beau Beau ist offiziell ein Erstklässler. Gestern hatte er seine Kindergartenparty in der Schule zum Abschluss des Jahres. Ich bin so stolz auf dieses Kind! Mein Baby", schreibt Tori zu ihrem Post.

Das ist jedoch nicht der einzige Meilenstein, den Tori innerhalb kurzer Zeit in ihrer Familie feiern darf. Am Sonntag wurde ihre Tochter Stella Doreen 16 Jahre alt. In ihrer Social-Media-Story teilte Tori ein Selfie von dem Teenager. "Das ist 16! Süße Stella", betitelte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin den Schnappschuss. Insgesamt hat Tori fünf Kinder. Diese stammen aus ihrer Beziehung mit Dean McDermott (57). Das Paar gab sich 2006 das Jawort. Im Juni 2023 verkündeten die beiden ihre Trennung. Für ihre Kinder ziehen die Schauspieler jedoch weiterhin gemeinsam an einem Strang.

"Wir kommen im Moment sehr gut mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder zurecht", erklärte Tori in ihrem Podcast "misSPELLING". "Wir kümmern uns gemeinsam um die Erziehung unserer Kinder und leben den Traum. Die Kinder sehen ihn wieder und sie sind glücklich über seine Fortschritte und die Arbeit, die er an sich selbst geleistet hat [...]", verriet sie und ergänzte: "Man hofft, dass es so funktioniert. Das hofft man immer."

