"Sonst weint er": Isaak Guderian will ESC für Sohn gewinnen

Isaak Guderian (29) tritt in diesem Jahr nicht nur beim Eurovision Song Contest für Deutschland an – der Sänger ist auch Familienvater und möchte am 11. Mai alles geben, um den Sieg zu holen. Für sich, aber auch für seinen Sohn, wie Isaak im RTL-Interview verrät: "Für meinen Louis ist der ESC eine ganz, ganz große Nummer. Der ist super aufgeregt. Und für ihn ist auch klar, dass ich gewinne. Er hat auch gesagt, dass er weinen wird, wenn ich nicht gewinne." Druck wolle er sich deswegen aber nicht machen. Im Gegenteil: "Ich hatte ganz viele Proben, kenne jeden Schritt."

Isaak weiß, was ihm ein Auftritt auf der ESC-Bühne abverlangt: "Du hast nur diese drei Minuten, danach ist alles vorbei. Man muss super vorbereitet sein." Der Musiker sei auf alles bestens vorbereitet, wie er in dem Interview deutlich macht: "Ich habe genügend Bonbons dabei, einen Blubberschlauch zum Aufwärmen der Stimmbänder. Und im Hotel gibt es Ingwershots."

Seine Familie steht für Isaak an erster Stelle. Mit seiner Frau Loreen hat der 29-Jährige zwei Söhne – den fünfjährigen Louis und den zweijährigen Leano. Mit seiner Liebsten ist er schon seit 2016 verheiratet. Das Paar kennt sich aus Kindheitstagen und wuchs nebeneinander auf. "Loreen ist meine große Liebe. Unsere kirchliche Hochzeit in Bad Oeynhausen ist ein unvergesslicher Tag für uns. Loreen sah in ihrem weißen Brautkleid wunderschön aus", schwärmte der ESC-Kandidat im Bild-Interview.

Getty Images Isaak Guderian, ESC-Kandidat

Instagram / loreenundso Der ESC-Kandidat 2024 Isaak Guderian und seine Ehefrau Loreen

