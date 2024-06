Kates kleines Comeback: So schön war Trooping the Colour!

Am Wochenende waren alle Augen mehr denn je auf das britische Königshaus gerichtet. In London fand zu König Charles' (75) Ehren die Militärparade Trooping the Colour statt. Doch dabei geriet der britische Regent fast ein bisschen in Vergessenheit. Denn Prinzessin Kate (42) feierte nach vier Monaten ihre Rückkehr! Prinz Williams (41) Ehefrau leidet an Krebs und zeigt sich aktuell eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Umso schöner war es da für die Royal-Fans, die strahlende Princess of Wales zusammen mit ihren Kindern zu sehen. Alle Infos zu dem königlichen Spektakel erhaltet ihr im Promiflash-Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de