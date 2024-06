Macht Sabrina Carpenter Liebe zu Barry endlich offiziell?

Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (31) machen seit Ende vergangenen Jahres von sich reden – dabei steht vor allem ihr Privatleben im Mittelpunkt. Denn seit geraumer Zeit sollen die beiden nun schon ein Paar sein. Obwohl sie ihre Liebe bereits zur Genüge in der Öffentlichkeit zelebriert haben, halten sich die beiden in Interviews bislang bedeckt. So wie auch jetzt wieder: Im Gespräch mit Rolling Stone entgegnet die Musikerin auf die Frage, ob sie den "Saltburn"-Darsteller inzwischen offiziell ihren Freund nenne, nur: "Wie gehe ich dieser Frage aus dem Weg?"

Zwar plaudert die 25-Jährige auch in ihrem aktuellen Interview mal wieder nicht direkt über ihr Liebesleben, jedoch gewährt sie ihren Fans zuletzt doch noch einen klitzekleinen Blick in dieses. Vor allem, dass die Menschen inzwischen ein reges Interesse an ihrem Leben außerhalb des Rampenlichts zeigen, scheint Sabrina nur wenig auszumachen. Ganz im Gegenteil sogar: Die Sängerin zeigt Verständnis für die Neugier der Öffentlichkeit. "Das gehört einfach dazu", meint sie und fügt hinzu: "Natürlich schreibe ich Songs darüber, wie ich mich fühle, also kann es mich wohl nicht so überraschen, dass die Leute daran interessiert sind, von wem und was diese Songs handeln."

Zuletzt sorgten Sabrina und Barry wieder einmal für jede Menge Gesprächsstoff. Denn kein Geringerer als der Schauspieler spielte im neuesten Musikvideo der "Please Please Please"-Interpretin die Hauptrolle. Neben ein paar brutaleren Szenen, die unter anderem eine Schlägerei zeigten, präsentierten sich die beiden Turteltauben auch ganz vertraut miteinander. Das kam besonders bei den Fans gut an. "Die Tatsache, dass Sabrina ihren echten Freund als Hauptdarsteller in ihrem Musikvideo hat, ist einfach so romantisch!", schrieb daraufhin ein User in den Kommentaren des YouTube-Videos.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

