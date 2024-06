Royales Benehmen: Prinz George zeigt Louis, wie es geht!

Am vergangenen Samstag stand wieder einmal das alljährliche Trooping the Colour zu Ehren von König Charles (75) an. Die gesamte britische Königsfamilie ließ sich zum großen Finale auf dem berühmten Balkon blicken – und zeigte sich von ihrer besten Seite. Dafür musste Prinz George (10) seinen kleinen Bruder Prinz Louis (6) allerdings kurzerhand in die Schranken weisen, wie auf einem auf X veröffentlichten Video zu sehen ist. Während alle nebeneinanderstehen und in die Menschenmenge schauen, dreht sich der jüngste Spross von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) um, um mit seinem Papa zu reden – das gefällt George gar nicht. "Dreh dich um", weist er Louis zurecht.

Ob er das von seiner Urgroßmutter gelernt hat? Diese lieb gemeinte Zurechtweisung erinnert nämlich an einen ähnlichen Moment aus dem Jahr 2016. Damals war es Prinz William, der von seiner Oma, Queen Elizabeth II. (✝96), ermahnt wurde. Die britischen Royals standen gemeinsam auf dem Balkon und schauten sich das Farbspektakel der Royal Air Force an: William kniete sich hin, um Sohnemann George etwas zu zeigen – doch im selben Moment bekam er von Elizabeth die Anweisung, sich gefälligst wieder aufzurichten, wie es sich in einem derartigen Moment gehöre.

Ob richtiges Benehmen oder nicht – der kleine Louis zog beim diesjährigen Trooping the Colour wieder einmal alle Blicke auf sich. Zuerst spielt der Sechsjährige mit den Vorhangschnüren der Balkonfenster, dann rutscht ihm ein großes Gähnen raus und im Nachhinein bot er seinen Zuschauern sogar noch eine Tanzeinlage – damit zauberte er dem einen oder anderen Zuschauer mit Sicherheit ein amüsiertes Lächeln ins Gesicht.

Getty Images Die Royal Family im Juni 2022 in London

Getty Images Prinz Louis, Sohn von Prinz William und Kate

Wie findet ihr es, dass George Louis zurechtgewiesen hat? Ich finde das süß. Louis kann von seinem Bruder noch viel lernen. Ach, ich finde, das hätte nicht sein müssen... Ergebnis anzeigen



