Diesen lustigen Rat gibt Prinz Louis dem englischem EM-Team!

Schon bald startet die diesjährige Fußball-EM. Bevor die englische Nationalmannschaft die Reise nach Deutschland antritt, wünschte ihnen Prinz William (41) laut Mirror alles Gute. Dafür überbrachte er eine Nachricht seines Sohnes Prinz Louis (6). "Heute Morgen war ich mit den Kindern auf dem Schulweg. [...] Der beste Rat, den ich bekam, war, dass ihr doppelt so viel essen solltet, wie ihr normalerweise esst", merkte der Bruder von Prinz Harry (39) an und lachte: "Jetzt stelle ich mir vor, dass ihr mit dicken Bäuchen auf dem Spielfeld herumlauft und genäht werden müsst! Genießt den Ratschlag meines Jüngsten also mit Vorsicht!"

William ist der Präsident des englischen Fußballverbandes. Das Treffen mit der Nationalelf fand am Montagmorgen auf dem Trainingsgelände im St. Georges Park in Burton-upon-Trent statt. Währenddessen unterhielt sich das royale Mitglied unter anderem mit Trainer Gareth Southgate (53) und überreichte Mannschaftskapitän Harry Kane (30) und den anderen Spielern ihre Trikots. Ob Louis' lieb gemeinter Ratschlag den Fußballprofis Glück für ihr kommendes Match gegen Serbien bringt, bleibt abzuwarten.

Dass der Sohn von Prinzessin Kate (42) für einen Lacher sorgt, ist nicht das erste Mal. Vor allem bei öffentlichen Auftritten brachte der Sechsjährige den einen oder anderen zum Schmunzeln. Während des 70. Thronjubiläums seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96) hielt er sich beispielsweise demonstrativ die Ohren zu – ihm war der Lärm der Fliegerstaffel wohl zu laut. Zudem amüsierte Louis die Menge bei der Krönung seines Großvaters König Charles (75) – und zwar mit lustigen Tanzbewegungen.

Getty Images Prinz William und Harry Kane, im Juni 2024

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Louis im Juni 2022

