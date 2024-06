17 Jahre: Rod Stewart und Penny feiern gemeinsames Eheglück!

So schnell kann es gehen: 17 Jahre ist es nun schon her, dass Rod Stewart (79) seine Liebste Penny Lancaster (53) geheiratet hat. Den Hochzeitstag feierten die beiden im Kreis ihrer Familie, wie Rod auf seinem Instagram-Account teilte. In seiner Story repostete er einen Schnappschuss von sich und seiner Frau an einem Tisch, den die Freundin seines Sohnes vorher online gestellt hatte. Penny trug darauf ein tief ausgeschnittenes Satinkleid, während ihr Gatte hinter ihr stand und ihr über die Schulter sah. Der Musiker rockte einen Anzug mit einem weißen Hemd und seiner üblichen Frise. Die Turteltauben pressten die Gesichter aneinander und lächelten verschmitzt. Bevor Rod das Foto in seiner Story teilte, hatte die Freundin seines Sohnes bereits "Wir feiern 17 Jahre Liebe" dazu geschrieben. Rod selbst fügte dem noch hinzu: "25 Jahre Beziehung und keine rote Karte".

Der "Sailing"-Interpret und die TV-Bekanntheit hatten sich nur Tage nach der Trennung von Rod und seiner Ex-Frau Rachel Hunter getroffen. In einem Interview mit People hatte er verraten, dass sein Bassist ihm erst einmal verboten hatte, Penny zu kontaktieren. Erst sechs Monate nach dem ersten Treffen waren sich die beiden tatsächlich nähergekommen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Das Geheimnis dahinter hatte Rod ebenfalls im Interview verraten: Intimität. "Ich spreche nicht von Sex, sondern von Küssen, Kuscheln und Umarmen. Penny und ich machen das jeden Morgen. Es ist eine wunderbare Beziehung. Ich bin ein echter Glückspilz", hatte er erklärt.

Vor seiner Romanze mit Penny hatte Rod schon sechs Kinder in die Welt gesetzt. Aber auch mit dem englischen Model hatte er zwei Kinder willkommen geheißen. Mittlerweile ist Rod allerdings nicht nur mehrfacher Vater, sondern auch zweifacher Opa. Die beiden kleinen Enkel wurden vor einem Jahr im selben Monat geboren und haben schon echte Bühnenerfahrung gesammelt: Kurz nach ihrer Geburt hatte der Rocker die beiden während eines Konzerts auf die Bühne geholt, um sie stolz seinen Fans zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart mit seinen Enkelsöhnen Otis und Louie im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Foto von Rod und Penny? Voll süß! Ist mir ein bisschen zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de