Mick Jaggers Tochter Georgia May wird zum ersten Mal Mama!

Seit 2022 geht Georgia May Jagger (32) mit ihrem Freund Cambryan Sedlick durchs Leben. In dem acht Jahre jüngeren Skater hat die Tochter von Mick Jagger (80) offenbar die große Liebe gefunden. Denn wie das Model jetzt im Netz verrät, werden die Turteltauben bald zum ersten Mal Eltern! Via Instagram verkündet die US-amerikanische Designerin die erfreulichen Neuigkeiten mit einem süßen Foto. Auf dem Schnappschuss zeigt die Blondine freudestrahlend ihren kugelrunden Babybauch. Überglücklich fügt sie in die Bildunterschrift: "Wir warten geduldig auf unseren neuen besten Freund" und markiert ihren Liebsten.

Über die süßen Babynews freuen sich ihre Fans offenbar sehr! Nach nur wenigen Minuten häufen sich unter dem Instagram-Beitrag bereits Hunderte von Kommentaren. "Wow, ich freue mich so für euch" oder "Ich bin so aufgeregt für euch drei", gratulieren zahlreiche Nutzer. Auch Georgias berühmte Familienmitglieder lassen es sich nicht nehmen, die 32-Jährige zu ihrem kleinen Wunder zu beglückwünschen. So schreibt unter anderem Micks Bruder Chris Jagger begeistert: "Sieht schon ziemlich rund aus!"

Bald macht Georgia Mick also zum Opa! Für den Rolling Stones-Star ist das jedoch nicht das erste Mal. Der britische Musiker ist nämlich nicht nur vierfacher Großvater, sondern inzwischen auch schon Urgroßvater. Bereits im Jahr 2014 freute sich seine Enkelin Assisi über die Geburt einer kleinen Tochter. Aissisi ist die Tochter von Micks ältester Tochter Jade Jagger (52).

Instagram / georgiamayjagger Cambryan Sedlick und Georgia May Jagger

ActionPress Mick Jagger und Jade Jagger

Was sagt ihr zu Georgias Babynews? Toll! Ich freue mich sehr für die werdenden Eltern. Ich verstehe nicht, warum alle Promis so was immer posten müssen. Ergebnis anzeigen



