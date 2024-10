Georgia May Jagger ist zum allerersten Mal Mama geworden

Georgia May Jagger (32) und ihr Freund Cambryan Sedlick könnten aktuell kaum glücklicher sein: Ihr erstes Kind hat das Licht der Welt erblickt. Die frohe Botschaft teilt die Tochter von Mick Jagger (81) auf Instagram. "Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren", schreibt die frischgebackene Mama zu einigen Schnappschüssen mit ihrem neugeborenen Sohn und fügt hinzu: "Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren. Danke Cambryan, dass du bei allem so unglaublich bist und dich so gut um uns gekümmert hast."

Die Schwangerschaft machte die 32-Jährige im Juni öffentlich. Damals schrieb sie liebevoll unter einem Social-Media-Post: "Wir warten geduldig auf unseren neuen besten Freund." Auf den Bildern zeigte sie stolz ihren Babybauch und wurde von Glückwünschen aus aller Welt überschüttet. Freunde und Familie, darunter ihr Halbbruder Lucas und ihr Onkel Chris, äußerten ihre Vorfreude in herzlichen Kommentaren. Auch Prominente wie Meadow Walker (25) und Poppy Delevingne (38) gratulierten dem Paar herzlich.

Georgia und Cambryan sind seit Juli 2021 ein Paar und teilen seitdem ihre Liebe zum kreativen Ausdruck und zur Kunst. Ihr Freund ist ein leidenschaftlicher Skateboarder. Zuvor war Georgia mit dem Gastronomen Louis Levy liiert. Für ihn verließ sie damals ihre Heimat London, um mit ihm ein neues Leben in New York zu starten. Nach rund zwei Jahren zerbrach ihre Beziehung, da die Designerin jobbedingt auch häufig in Kalifornien unterwegs war.

Instagram / georgiamayjagger Georgia May Jagger, Tochter von Mick Jagger

Instagram / georgiamayjagger Cambryan Sedlick und Georgia May Jagger

