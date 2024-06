Nach Babynews: Georgia May Jagger wandert lässig mit Freund

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Georgia May Jagger (32) ihre tollen Baby-News! Gemeinsam mit ihrem Freund Cambryan Sedlick wird sie zum ersten Mal Mutter. Nun sind die werdenden Eltern auf einer Wanderung unterwegs – die Tochter von Mick Jagger (80) zeigt stolz ihren Babybauch, wie man auf Bildern sieht, die Daily Mail vorliegen. In Los Angeles spazieren sie mit ihren beiden Hunden und einem gemeinsamen Freund durch die Gegend. Georgia trägt eine schwarze Shorts mit einem weißen T-Shirt und kombiniert eine Sonnenbrille dazu. Dabei trägt sie einen ihrer Hunde auf ihrem Arm. Ihr Partner ergänzt ihren entspannten Look und trägt eine lässige Jeans mit einem blauen Shirt.

Mit ihrem Cambryan bekommt sie ihr allererstes Kind und macht ihren Vater Mick zum fünften Mal zum Großvater. Die süßen News teilte sie auf Instagram mit einem Schnappschuss von ihrem Babybauch. Das Model schrieb dazu: "Wir warten geduldig auf unseren neuen besten Freund!" Dafür bekamen sie viele prominente Glückwünsche. Poppy Delevingne (37) kommentierte: "Aw Mama Bär! Ich liebe das und dich so sehr!" Ihr Onkel Chris Jagger schrieb frech: "Sieht ganz schön groß aus!" Auch Paris Hilton (43) gratulierte: "Du wunderschöne Mama!"

Georgia und ihr Freund wurden erstmals im Juli 2021 in Verbindung gebracht und sind seitdem verliebt. In ihrem acht Jahre jüngeren Freund hat sie ihre große Liebe gefunden und den Mann ihres ersten Kindes. Beide zeigten sich bisher nicht oft zusammen in der Öffentlichkeit, Georgia ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Privatleben und Öffentlichkeit zu finden, wie sie in einem Interview mit Harper's Bazaar im vergangenen Jahr verriet: "Ich wollte immer nur, dass mein Leben so normal wie möglich verläuft. Ich habe noch viele Freunde aus meiner Jugend, und mir ist wichtig, Zeit für mich zu haben, die nichts mit der Promiwelt zu tun hat. Das hält mein Leben in Balance."

Instagram / georgiamayjagger Georgia May Jagger, Tochter von Mick Jagger

Instagram / georgiamayjagger Cambryan Sedlick und Georgia May Jagger

