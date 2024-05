Süße Schnappschüsse: Ashley Benson feiert ersten Muttertag

Ende Februar dieses Jahres freuten sich die US-amerikanische Schauspielerin Ashley Benson (34) und ihr Ehemann Brandon Davis (44) über die Geburt ihrer kleinen Tochter. Nur wenige Wochen später hat die Pretty Little Liars-Bekanntheit nun erneut einen Anlass zum Feiern: Als frischgebackene Mama genießt sie ihren allerersten Muttertag! Auf Instagram lässt sie ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben. Denn dort postet sie eine zuckersüße Bilderreihe der ersten gemeinsamen Momente mit ihrer Tochter. Hinzu fügt die "Spring Breakers"-Darstellerin noch rührende Worte: "Deine Mutter zu sein, ist das beste Geschenk von allen."

In den Kommentaren des Beitrags freuen sich die Fans für die Neu-Mama. "Alles Gute zum ersten Muttertag, Ashley", wünschen ihr zahlreiche Nutzer auf Instagram. Doch auch ihre prominenten Kolleginnen aus Hollywood richten liebevolle Worte an die 34-Jährige. So gratulieren ihr beispielsweise Lucy Hale (34), Paris Hilton (43) und Kaley Cuoco (38) zu diesem besonderen Meilenstein. Besonders interessant sind jedoch die Glückwünsche von Ashleys Geburtshelferin Dr. Sherry Ross. "Das beste Geschenk, das ich euch hätte machen können! Ich liebe dich, Brandon und Aspen", schreibt die Ärztin emotional. Verrät sie damit vielleicht den Namen des Familienzuwachses?

Ashley genießt offenbar die Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen. Trotzdem kehrte sie vor wenigen Tagen zurück auf den roten Teppich. Für die 31. Annual Race Race To Erase MS Gala in Los Angeles schlüpfte die frisch gebackene Mutter in ein elegantes schwarzes Neckholder-Abendkleid. In Begleitung ihres Partners David strahlte die "Mob Land"-Schauspielerin über beide Backen!

Ashley Benson, Schauspielerin

Brandon Davis, Ashley Benson und ihre gemeinsame Tochter

