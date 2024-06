Nach Ian McKellens Bühnensturz: Nächste Vorstellung abgesagt

Schlechte Nachrichten für die Fans von Ian McKellen (85). Der Schauspieler stürzte am Montagabend bei einem Auftritt bei "Player Kings" von der Bühne. Nun werde die geplante Vorstellung für den 19. Juni abgesagt, wie das Londoner Theater in einem Statement auf X verkündet. Am Donnerstag gehe es jedoch weiter. Zudem heißt es: "Wir sind froh, dass Ian sich gut erholt und freuen uns darauf, dass er in das Stück zurückkehren kann, sobald er bereit ist."

Wie BBC berichtete, habe der Der Herr der Ringe-Star gerade eine Kampfszene gespielt, als er auf der "Player Kings"-Bühne das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Angeblich habe Ian vor Schmerz laut aufgeschrien. Doch wie ein Sprecher des Theaters wenig später verkündete, sei er mittlerweile wieder in "guter Verfassung" und sorge dafür, sich "schnell und vollständig" zu erholen. Man vermutete sogar, dass er bereits am Mittwoch wieder auf der Bühne stehen kann – doch dem ist nun wohl nicht so.

Am 25. Mai feierte der Filmstar seinen 85. Geburtstag. Mittlerweile steht Ian schon seit über 60 Jahren auf der Theaterbühne – so auch an seinem großen Tag. Zu diesem Zeitpunkt verkörperte er aber noch die Rolle des Sir John Falstaff in einer Adaption von Shakespeares "Henry IV Part 1 & 2". In einem Video auf Instagram wurde festgehalten, wie der Brite von seinen Kollegen ein Geburtstagslied gesungen bekam und er sich darüber freute.

