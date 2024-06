Große Panik: In Julian Zietlows Haus hat es gebrannt!

Panik im Hause Zietlow! Bei Julian Zietlow (39) hat es heute wie aus dem Nichts angefangen zu brennen, wie seine Partnerin Alina Schulte im Hoff (37) in einem Video auf Instagram zeigt. Zu sehen sind lodernde Flammen und dicke Rauchwolken, die sich an der Decke des gesamten Raumes breitmachen. "Das erste Mal in meinem Leben hatte ich richtig Panik. Ich steh im Garten und reinige wie immer den Pool, dabei piept es. [...] Unsere Feuermelder führten mich ins Yoga-Zimmer, aus dem durch die geschlossene Tür schon schwarzer Rauch kam", beschreibt die Social-Media-Bekanntheit die Situation. Die Brandursache: "Es war meine Massagepistole, die ich 30 Minuten vorher an den Auflader dort ansteckte."

Nach kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht werden – Julian eilte seiner Liebsten zur Hilfe und erstickte die Flammen mit Handtüchern. "Also wenn mich jemand fragt, wer von uns den kühlen Kopf bewahrte, war es diesmal definitiv nicht ich. Ich war so froh, diese Situation nicht allein gemeistert haben zu müssen", schwärmt Alina von dem Fitnessinfluencer und seinem schnellen Handeln. Doch auch auf sich ist sie stolz: "Zum Glück hab ich damals wirklich jedes Zimmer mit einem Feuermelder versehen". Ihren Fans kann sie nur ans Herz legen, dies ebenfalls zu tun.

Auch Julian wird von dem Brand wohl ziemlich überrascht gewesen sein – doch mittlerweile kann er schon wieder über die Situation scherzen. "Weißt du, was ich als allererstes gedacht habe, als ich das Feuer gesehen habe? Ein Glück war ich es nicht. [...] Mama zum Glück", gesteht die Internetpersönlichkeit mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Mai 2024

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juni 2024

