Nach Umzug: Prinzessin Madeleine nimmt ersten Termin wahr!

Kaum ist sie zurück im Lande, schon wird wieder fleißig mit angepackt: Prinzessin Madeleine (42) ist vor nicht mal einer ganzen Woche in ihrer Heimat Schweden angekommen, nachdem sie viele Jahre mit ihrer Familie im Ausland gelebt hatte. Doch wenn die Pflicht ruft, sind Royals bekanntlich zur Stelle. Deswegen nahm die dreifache Mutter auch an einem Event teil, auf dem sich gegen sexuellen Kindesmissbrauch eingesetzt wurde. Davon teilt sie nun stolz Fotos auf ihrem Instagram-Account und schreibt dazu enthusiastisch: "Es steht fest, dass wir den Nutzen von Technologie fördern, zusammenarbeiten und uns verschiedene Strategien zu eigen machen müssen, um das Wohl von Kindern zu gewährleisten." Auf dem Foto posiert sie in einem eleganten Nadelstreifenanzug neben einer älteren Dame. Ihr Outfit ist ganz in Creme gehalten, zu dem Tasche und Schuhe perfekt abgestimmt sind.

Die Fans der Prinzessin entzückt es, dass sie so kurz nach ihrem Umzug schon solch ein Engagement zeigt. "Vielen Dank für die unglaublich wichtige Arbeit, die du tust, und dass du immer den Fokus auf die Sicherheit von Kindern legst", lobt ein Supporter ihren Einsatz unter dem Post. "Willkommen zu Hause, Prinzessin! Sie sehen wirklich wunderschön aus. Ich liebe Ihren Anzug!", schreibt ein weiterer User dazu. Die Anhänger des schwedischen Königshauses sind sich einig: "Du bist noch ein echter Royal, überhaupt nicht pompös!"

Auch Madeleines Ehemann Christopher O'Neill (49) müsste bald in Stockholm ankommen. Der Geschäftsmann lebte mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern sehr lange in Amerika und ist dort zurückgeblieben, um die letzten Geschäfte und Verkäufe abzuwickeln. Obwohl der Umzug eigentlich für vergangenen Sommer angesetzt war, hatte sich aufgrund des Hausverkaufs und verschiedener Vorbereitungen alles etwas nach hinten verschoben. Mittlerweile haben sie ihre Villa für 6,5 Millionen Euro verkauft, wie Hello! berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neil, im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Madeleine so schnell wieder die royalen Pflichten aufgenommen hat? Super! Wie es sich für eine echte Prinzessin gehört. Nicht gut. Sie hätte ruhig noch ein bisschen Pause verdient. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de