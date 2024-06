EM-Auftakt: So krass lieferte die deutsche Nationalelf ab

Die Europameisterschaft 2024 ist offiziell eröffnet! Und was für ein Auftakt das war. Gastgeber Deutschland durfte gleich als Erstes ran. Der Gegner hieß Schottland und die Erwartungen waren hoch. Aber konnten die deutschen Kicker um Nationaltrainer Julian Nagelsmann abliefern? Sie konnten – und wie! Bereits nach etwa zehn Minuten fiel das erste Tor durch Florian Wirtz (21). Aber dabei sollte es nicht bleiben. Zur Halbzeit trennten sich die Teams 3:0. Doch der Torjubel war noch nicht vorbei. In der zweiten Halbzeit konnten die Deutschen noch mal nachlegen. Schließlich stand es beim Schlusspfiff 5:1 – der Sieg für Deutschland. Und die Euphorie war groß, bei den Spielern wie bei den Fans.

Nun müssen die Kicker ihre Leistung halten und auch in den kommenden Spielen abliefern. Ein Moment sorgte aber kurz für Schnappatmung. Denn in der 42. Minute ging Verteidiger İlkay Gündoğan (33) im Strafraum der Schotten durch eine Grätsche zu Boden. Glück im Unglück: Der Kapitän steht wieder auf und kann ohne Verletzung weiterspielen. Der verantwortliche Schotte Ryan Porteous wird von den Unparteiischen nach kurzem Check der Videobilder mit der roten Karte vom Platz geschickt.

Und was sagen die Fans zum glorreichen ersten Sieg der Nationalelf? Im Netz überschlägt sich die Begeisterung der Fans. "Hach geil. So geht das", schwärmt ein User bei X. "Was für eine Bombe! Oh, wie ist das schön!", singt ein anderer begeisterter Fußballfan. "Bestes Länderspiel überhaupt", schreibt ein dritter. Offenbar haben die Spieler um Toni Kroos (34) und Manuel Neuer (38) heute zur vollsten Zufriedenheit der Fans gespielt. Doch es gilt, sich nicht darauf auszuruhen. Aber wenn die Deutschen noch nicht im EM-Fieber waren, dann sind sie es wohl spätestens jetzt.

Getty Images Die deutsche Nationalelf beim Auftaktspiel der EM 2024

Getty Images İlkay Gündoğan im Match gegen die Schottische Nationalmannschaft bei der EM 2024

