Was passiert, wenn Pietros Baby während DSDS-Dreh kommt?

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) erwarten Nachwuchs! Im April meldete sich die Influencerin mit der freudigen Nachricht bei ihren Fans. Das Baby könnte im August oder September kommen – genau dann gehen jedoch die Dreharbeiten für DSDS, wo Pietro in der Jury sitzt, in die heiße Phase. Für den Fall der Fälle haben die zwei sich nun einen Plan zurechtgelegt. "Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist mir auch keiner sauer. Das Team ist meine Familie. Da würde jeder sagen: 'Pietro, geh!'", betont der Sänger gegenüber Bild.

Eigentlich herrscht am Set strenges Handyverbot, um nicht die Funksignale zu stören. Für Pietro wird man jedoch seitens der Produktion eine Ausnahme machen. "Meine Frau ist schwanger. Ich muss immer abrufbereit sein. Hoffen wir mal, dass sie es aushält, bis ich da bin", meint der "Senorita"-Interpret. Denn es könnte durchaus passieren, dass das Baby ausgerechnet zur Zeit des Re-Recalls kommt – und dieser findet in diesem Jahr in Griechenland statt. Wenn der bedeutende Anruf kommt, müsste Pietro sich also erst einmal in das nächste Flugzeug setzen.

Der Sieger der achten Staffel von DSDS hat bereits Sohnemann Alessio (8) mit seiner Ex Sarah Engels (31), vor rund einem Jahr bekam er dann den ersten Nachwuchs mit Laura. Für die Geburt seines dritten Kindes hat der Musiker nur einen Wunsch: "Bisher war ich nur leider noch nie bei einer richtig schönen Geburt dabei. Einmal Frühchen, einmal herzkrank. Für mich ist einfach nur wichtig, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt."

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Leano (links) und Alessio (rechts)

