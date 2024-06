Tommy Fury und Molly-Mae wollen sich 2025 das Jawort geben!

Im Juli 2023 kniete Tommy Fury vor seiner Freundin Molly-Mae Hague (25) nieder und stellte ihr die Frage aller Fragen. Mittlerweile ist die Verlobung des Paares rund ein Jahr her – und wie es scheint, steht die Trauung noch immer auf dem Plan der Turteltauben. In einem Q&A auf Instagram möchte ein Fan wissen, ob im Jahr 2025 endlich die große Hochzeit ansteht. "Es sieht ganz danach aus", antwortet die Social-Media-Bekanntheit voller Vorfreude. Wie sie weiter verrät, stehe das Eheversprechen mit dem Boxer sogar noch vor dem Wunsch nach einem zweiten Baby!

Wie es scheint, sind die vergangenen Krisen zwischen dem Paar überwunden. Noch vor wenigen Wochen munkelten die Fans, dass sich die Beauty und der Sportler getrennt haben sollen. Grund dafür war, dass Molly und Tommy sich ungewöhnlich selten zusammen in den Medien zeigten und ziemlich oft allein verreisten. Das änderte sich allerdings schnell wieder. Zu ihrem Geburtstag am 27. Mai teilte die Love Island-Bekanntheit ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Kind Bambi auf der Couch liegen und sich einen zärtlichen Kuss geben.

Tommy scheute für den Antrag seiner Liebsten weder Mühen noch Kosten! Zum einen machte er ihr einen sehr romantischen Heiratsantrag in einer atemberaubenden Kulisse – und zum anderen stattete der Bruder von Tyson Fury (35) Molly mit einem atemberaubend teuren Verlobungsring aus! Wie die Schmuckexpertin Laura Taylor gegenüber The Sun verriet, sei Mollys Diamant-Klunker von hohem Wert: "Was den Wert des Rings angeht, so würde ich ihn auf über 600.000 Pfund schätzen." Das entspricht umgerechnet rund 700.000 Euro. Wenn Tommy selbst am Design beteiligt gewesen sein sollte, könnte der Wert sogar bei bis zu 1,2 Millionen Euro liegen.

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, im Mai 2024

