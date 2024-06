Wegen Arbeitsausfall: Markus Majowski bittet Fans um Spenden

Seit Jahrzehnten ist Markus Majowski (60) nicht mehr aus dem deutschen Schauspielbusiness wegzudenken. Trotz seines Erfolgs ist der "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Darsteller nun auf die Unterstützung seiner Fans angewiesen. "Ich hatte zwei ziemlich gruselige Bühnenunfälle. Erst hab ich die Schäden am Knie nicht so richtig ernst nehmen können. Die Arbeit musste weitergehen", erklärt Markus auf der Spendenseite gofundme.com und fügt dem hinzu: "Ich falle für mehr als drei Monate komplett aus, hab zwei große Projekte abgesagt, lerne gerade wieder laufen." Zwar sei Markus krankenversichert, dennoch brauche er finanzielle Unterstützung, "um über die Runden zu kommen".

Als Spendenziel habe der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat 23.000 Euro angegeben – er erklärt, dass die Summe "ein ungefährer Teil dessen ist, was ich brutto in den vier Sommermonaten verdient hätte." Eine Userin reagiert daraufhin entsetzt: "Das ist unverschämt. So viel hat mancher Rentner nicht für ein ganzes Jahr zur Verfügung." Andere wiederum haben Verständnis für den 60-Jährigen. "Die Vorstellung, dass man als Schauspieler Unmengen an Kohle verdient, stimmt vielleicht beim Tatort Münster. Für die anderen heißt es, sich von Job zu Job zu hangeln. Sich so zu outen und Unterstützung zu erbitten, ist die letzte Karte. Mein ganzer Respekt für Markus", reagiert etwa ein anderer Nutzer.

Markus ist nicht der einzige deutsche Promi, der um finanzielle Unterstützung bittet. Aufgrund von starken gesundheitlichen Problemen und einer fehlenden Krankenversicherung meldete sich im Mai das Management von Heinz Hoenig (72) in einem Pressestatement mit einer besonderen Bitte bei seinen Fans: "Wir würden Sie allerdings herzlichst bitten, Heinz Hoenig mit einer Spendenaktion zur Deckung der Kosten für die bevorstehende Herz-Operation zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann." Zwar konnte Heinz bereits operiert werden, dennoch liegt er auch über einen Monat später aktuell immer noch im Krankenhaus.

Markus Majowski in München 2008

Heinz Hoenig, Schauspieler

