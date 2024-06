Ed Sheeran feuert Englands Nationalelf live im Stadion an!

Ed Sheeran (33) unterstützte seine Lieblingsmannschaft aus nächster Nähe! Für das heutige EM-Spiel England gegen Dänemark reiste der Sänger extra aus seiner Heimat ins deutsche Frankfurt. Mirror liegen Bilder vor, auf denen der Brite freudestrahlend in der Menge der Fußballfans steht und aufgeregt in die Kamera grinst – selbstverständlich in einem England-Trikot gekleidet. Obwohl das Spiel in einem Unentschieden endete, wird sich die Reise für Ed mit Sicherheit gelohnt haben!

Der "Thinking Out Loud"-Interpret war nicht die einzige britische Berühmtheit, die für das Fußballspiel extra nach Deutschland reiste: Prinz William war ebenfalls hier und genoss die atemberaubende Stimmung in der hessischen Arena. Gemeinsam mit dem dänischen König Frederik X. (56) verfolgte er das Geschehen ganz gespannt. Die beiden royalen Herren kleideten sich allerdings nicht in den Trikots ihres Landes – beiden waren elegant angezogen und trugen einen Anzug.

Im Spiel gegen Dänemark stand England nun schon das zweite Mal auf dem Platz. Am Sonntag spielte die britische Nationalelf gegen Serbien und gewann 1:0. Unter anderem Olly Murs (40) und Mark Wright (37) schauten sich das Match live in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen an. Auf Instagram teilte der Sänger einen Schnappschuss, auf dem er und der Fußballexperte umgeben von weiteren Fans mit einem Bier in der Hand in die Kamera strahlen.

Getty Images Prinz William und König Frederik beim EM-Spiel England gegen Dänemark in Frankfurt, Juni 2024

Instagram / ollymurs Olly Murs und Mark Wright, Juni 2024 in Gelsenkirchen

