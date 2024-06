Ist Travis Scott nun schon wieder aus der Haft entlassen?

Wie es scheint, wurde Travis Scott (33) schon wieder aus der Haft entlassen. Der US-amerikanische Rapper wurde zuletzt in Miami verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Auf von TMZ veröffentlichten Bildern sieht man ihn nun jedoch wieder auf einem Flugplatz in einen Privatjet steigen. Abgesehen von einem Mann, der ihm das Gepäck in den Flieger trägt, sollen keine weiteren Personen – geschweige denn die Polizei – anwesend gewesen sein. Wie das Nachrichtenportal berichtet, sei er gegen zwei Uhr nachmittags (Ortszeit) abgehoben.

Vor wenigen Stunden berichtete U.S. Sun, dass Kylie Jenners (26) Ex-Freund festgenommen und ins Miami-Dade-Gefängnis gebracht wurde. Nachdem er auf einem Charterboot in Miami Beach für eine Störung gesorgt habe, wurde Travis Trunkenheit und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Der von der zuständigen Polizeibehörde veröffentlichte Mugshot des "Sicko Mode"-Interpreten zeigt ihn mit glasigen Augen und ernster Miene. Weitere Informationen zu seiner Verhaftung sind bisher nicht bekannt gegeben worden.

Travis ist aktuell nicht der einzige Star, der mit einer Verhaftung die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seit Tagen kursieren Schlagzeilen um Justin Timberlake (43), der Montag wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei festgenommen wurde. Wie ein Insider gegenüber TMZ beschrieb, sei er nach dem Feiern mit Freunden mit seinem Wagen weggefahren, habe ein Stoppschild überfahren und sei ins Schleudern geraten. Nachdem er von aufmerksamen Beamten gestoppt worden war, haben diese einen Alkoholtest verlangt, welchen er verweigerte. Daraufhin sei er in Handschellen abgeführt worden.

Getty Images US-amerikanischer Rapper Travis Scott

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

