Travis Scott wegen Trunkenheit und Hausfriedensbruch in Haft

Schlechte Nachrichten von Travis Scott (33)! Wie U.S. Sun berichtet, wurde der Rapper kürzlich in Miami festgenommen und befindet sich derzeit im Miami-Dade-Gefängnis in Haft. Er soll auf einem Charterboot im Yachthafen von Miami Beach eine "Störung" verursacht haben – nun werden ihm Trunkenheit und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Auf dem Mugshot, der von der zuständigen Polizeibehörde veröffentlicht wurde, schaut der Musiker mit glasigen Augen ernst in die Kamera. Genauere Details sind bisher nicht bekannt.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Sänger negativ auffällt: Auf einer Party in Cannes lieferte sich der Ex von Kylie Jenner (26) ein hitziges Gefecht mit Alexander Edwards (37), dem Partner von Cher (78). Angeblich soll der Auslöser für den Streit gewesen sein, dass Travis seinen Kollegen Tyga (34) beleidigt habe; dessen Kumpel Alexander wollte das wohl nicht so stehen lassen. Daraufhin sei die Situation eskaliert. "Travis versuchte, AE von der Bühne zu stoßen, und dann schubsten sich alle drei gegenseitig. AE packte Travis und warf ihn von der Bühne."

Auch bei den diesjährigen Grammy Awards machte Travis mit seinem aggressiven Verhalten auf sich aufmerksam: Nachdem er bei der Preisverleihung leer ausgegangen war, nahm er bei seiner Darbietung des Songs "FE!N" wortwörtlich die Bühne auseinander: Er warf mit Klappstühlen um sich und schlug auf mehrere Requisiten ein, die sich in seiner Nähe befanden. Ob sein Ausraster damals zu seiner Performance gehörte oder er seinem Ärger über die Niederlage Luft machen wollte, ist nicht bekannt.

Getty Images Alexander Edwards und Cher, 2024

Getty Images Travis Scott, Rapper

