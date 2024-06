Liebe oder Beruf? Das ist für Imelda Staunton das Wichtigste

Imelda Staunton (68) ist schon seit mehr als 40 Jahren glücklich vergeben. Die Schauspielerin und ihr Partner Jim Carter heirateten im Jahr 1983 – seither ist das Ehepaar trotz der jeweiligen erfolgreichen Karrieren und eines vollen Terminkalenders unzertrennbar. Im Interview mit Vogue verrät die The Crown-Berühmtheit ihren Schlüssel zum Glück. "Wir nehmen unser Leben ernster als unsere Arbeit", erklärt sie. Selbstverständlich nehme sowohl sie als auch ihr Ehegatte die Arbeit ernst, doch: "Aber man fragt sich: Was ist hier das Wichtigste? Dass ich eine andere Rolle spiele? Oder dass wir einen schönen Urlaub machen oder dass wir Zeit im Garten haben, dass wir unser Leben haben?", fügt Imelda hinzu.

Imelda und Jim versuchen, die meiste Zeit miteinander zu verbringen. Schon zu Beginn ihrer Ehe haben sie sich klargemacht, dass es keinen Grund gebe, getrennt zu sein. Bekam einer der beiden einen Job im Ausland, kam der andere an den Wochenenden zu Besuch. Dennoch habe es eine problematische Phase gegeben: Imeldas Zeit bei "Gypsy". Für den "Downton Abbey"-Darsteller sei es "hart" gewesen, gesteht die 68-Jährige. Der Grund: "Ich treffe niemanden, ich unternehme nichts. Ich pflege keinen sozialen Kontakt. Ich tue nichts." Doch das sei in Ordnung gewesen, denn das tat sie eben in diesem Moment für ihren Job.

Dass die Harry Potter-Berühmtheit sich für ihren Job vollends in Zeug legt, bewies sie schon unzählige Male. Zuletzt verkörperte Imelda Queen Elizabeth II. (✝96) in der berühmten Serie "The Crown". Der Tod der Monarchin im Jahr 2022 habe Imelda "untröstlich" fühlen lassen, wie sie gegenüber Mirror erwähnte. Doch er habe sie auch umso entschlossener gemacht, der Rolle der Queen auf der Leinwand gerecht zu werden: "Man war traurig und wurde aus der Bahn geworfen, aber man wusste, dass wir weitermachen mussten."

Getty Images Imelda Staunton und Ehemann Jim Carter

Netflix / Keith Bernstein Imelda Staunton in "The Crown"

