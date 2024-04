Darum fehlt Imelda Staunton im dritten "Downton Abbey"-Film

Nun wurde es offiziell bestätigt: Die beliebte Filmreihe Downton Abbey bekommt einen dritten Teil! Jedoch mit einer Veränderung, die den Fans wohl nicht so gefallen wird. Ein wichtiger Star wird nämlich fehlen. Imelda Staunton (68), die in der Serie und in den ersten zwei Kinofilmen die Hofdame Lady Maud Bagshaw spielte, wird laut Daily Mail leider nicht zu sehen sein. Während der Film im Sommer gedreht wird, übernimmt sie die Hauptrolle im Musical "Hello Dolly!" des Londoner Palladium Theaters.

Es gibt trotzdem eine gute Nachricht: Auch wenn die Rolle der Lady Maud Bagshaw nicht zu sehen sein wird, kehren dafür zwei der beliebtesten Hauptfiguren zurück. Imeldas Ehemann Jim Carter kommt mit seiner Rolle als Charles Carson wieder zurück in das historische Drama. Ebenso wie Hugh Bonneville (60), der die Hauptfigur Earl of Grantham spielt. Ansonsten wird sich zeigen, ob es die Produzenten und Autor Julian Fellowes geschafft haben, die gesamte Besetzung wieder zu vereinen. Der Film soll offiziell 2025 in die Kinos kommen.

Die ersten beiden Filme spielten den Kinokassen laut The Sun rund 250 Millionen Euro ein. Bei so einem solchen Erfolg ist es verständlich, dass Imelda bei Folgendem so locker blieb: Sie bestätigte den letzten Teil vor einem Monat bei "The Zoe Ball Breakfast Show" und äußerte danach, dass es ihr egal wäre, falls sie deshalb nun in Schwierigkeiten geraten würde. Die Moderatorin Zoe Ball war davon begeistert: "Dir ist es sowieso egal. Du bist so wild und ich liebe das!" Laut ihr komme man irgendwann an einem Punkt im Leben an, bei dem man sich sagt, dass es sowieso egal ist.

Anzeige Anzeige

MEGA Imelda Staunton und Jim Carter im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Imelda Staunton, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr traurig darüber, dass man Imelda Staunten im dritten Teil nicht mehr sehen wird? Ja total, sie war eine meiner Lieblingsrollen! Nein, dafür kommen ja die anderen beiden wieder. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de