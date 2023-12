"The Crown"-Finale: Imelda Staunton hatte Druck als Queen!

Das ist ihr nicht so leicht gefallen! Seit der fünften Staffel verkörperte Imelda Staunton (67) Queen Elizabeth II. (✝96) in der beliebten Serie The Crown. Die sechste Staffel fand nun mit den letzten Folgen ein Ende. Das Finale war für die Schauspielerin alles andere als einfach. "In diesen finalen sechs Episoden gibt es einige Probleme, auf die sie [Queen Elizabeth II.] zu diesem Zeitpunkt in ihrer Regentschaft stößt, was interessant zu spielen war", gibt Imelda in "The North Graham Norton Show" zu. Außerdem sei ihr schwergefallen, Momente wie den Tod von Prinzessin Diana (✝36) aus Sicht der Monarchin zu spielen: "Jeder kennt diese Version von ihr, also hat es sich ziemlich präsent angefühlt und ich stand noch mehr unter Druck."

