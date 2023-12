Imelda Staunton stand bei "The Crown"-Finale unter Druck

So waren die letzten Folgen für Imelda Staunton (67)! Seit der fünften Staffel verkörpert die Schauspielerin nun schon Queen Elizabeth II. (✝96) in The Crown. Die beliebte Serie, in der sich alles rund um das Leben der verstorbenen Monarchin dreht, findet nun mit den finalen Folgen ein Ende – die spielen um die frühen 2000er. Nun spricht Imelda darüber, wie es für sie war, das große "The Crown"-Finale zu drehen!

"In diesen finalen sechs Episoden gibt es einige Probleme, auf die sie [Queen Elizabeth II.] zu diesem Zeitpunkt in ihrer Regentschaft stößt, was interessant zu spielen war", berichtet die Harry Potter-Darstellerin in der "The North Graham Norton Show". Dass die gezeigten Ereignisse aber gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen, löst noch etwas in Imelda aus: "Jeder kennt diese Version von ihr, also hat es sich ziemlich präsent angefühlt und ich stand noch mehr unter Druck."

Auch wenn die Geschehnisse des Finales nicht allzu lange her sind, war Meg Bellamy, die in der Serie Prinzessin Kate (41) verkörpert, zu jung gewesen, um diese aktiv mitzuerleben. "Wir waren Babys, wir erinnern uns nicht wirklich an irgendetwas aus dem realen Leben, das in dieser Serie vorkommt", erklärte sie bei "This Morning". Das habe der Schauspielerin aber geholfen, unvoreingenommen an die Rolle heranzugehen.

Netflix Prinz Charles und Camillas Hochzeit in "The Crown"

Netflix Imelda Staunton als Queen bei "The Crown"

Netflix/TheCrown Meg Bellamy als Kate in "The Crown

