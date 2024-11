Prinz William ehrt Dame Imelda Staunton für ihre Verdienste

Imelda Staunton (68) wurde am Dienstag von Prinz William (42) auf Schloss Windsor für ihre Dienste in der Schauspielerei und Wohltätigkeit geehrt. Bei der feierlichen Zeremonie wurde der Schauspielerin im Rahmen der King's Birthday Honours die Auszeichnung einer Dame verliehen. Zu Imeldas karitativer Arbeit gehört unter anderem ihre Tätigkeit als Botschafterin für die nationale Obdachlosenhilfe und die Unterstützung der internationalen Katastrophenhilfe-Organisation ShelterBox. Gegenüber der Nachrichtenagentur PA gab die Downton Abbey-Darstellerin zu, es sei "etwas ganz Besonderes" gewesen, William wiederzusehen und das Verdienstkreuz von dem Prinzen überreicht zu bekommen.

Imelda verspürt vermutlich eine enge Verbindung zum Königshaus – immerhin ist eine ihrer größten Rollen die der Queen Elizabeth II. (✝96) in der Adelsserie The Crown gewesen. "Als Dramatiker muss man sich vorstellen, was jemand hinter diesen verschlossenen Türen sagte. Ich denke, es war eine enorme Arbeit und eine enorme Hommage an die königliche Familie", beschrieb sie ihre Arbeit an der Erfolgsserie. Zudem betonte sie, es sei selbstverständlich ein fiktionalisiertes Drama gewesen und man habe nicht die Absicht verfolgt, die Royals in ein schlechtes Licht zu rücken.

Während "The Crown" international große Erfolge feierte, dürfte so mancher im Königshaus über die Serie nicht gerade glücklich gewesen sein. Elizabeths ehemaliger Sekretär Dickie Arbiter fand gegenüber Deadline harte Worte über die Darstellung der verstorbenen Monarchin: "Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mürrisch und langweilig war." Olivia Colman (50) und Imelda, die die Queen jeweils als Frau mittleren Alters und als Seniorin spielten, seien zu ernst gewesen. Lediglich Claire Foy (40), die die junge Queen im Alter von 21 bis 30 verkörperte, habe ihren wahren Charakter treffen können.

Getty Images Dame Imelda Staunton bei einer Ehrung im Schloss Windsor 2024

Getty Images Imelda Staunton am Set von "The Crown"

